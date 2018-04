Miguel Wiels vertelt primeur aan Kris Wauters: "Toen ik het hoorde, was ik van mijn stoel geblazen" SD

13 april 2018

12u02

Bron: Joe 0

Nu zondag 15 april is Miguel Wiels te gast bij Kris Wauters in 'Zot Gedraaid' op Joe. Kris wil weten welk nummer iedereen moet kennen volgens Miguel: “Ik heb voor iemand gekozen die ik diep in mijn hart draag: Eva Jane. Ze zingt sinds jaar en dag bij mij in de band. En jij kent haar ook goed, Kris, want Eva is je lief”, lacht Miguel.