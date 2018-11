Miguel Wiels: “De muziek van K3 is gebaseerd op Bach en Mozart” TK

16 november 2018

09u26

Bron: ANP 0 Muziek De liedjes van K3 worden vaak kindermuziek genoemd, en daar is componist Miguel Wiels allerminst blij mee. "Kidsmuziek klinkt alsof we het onszelf maar makkelijk maken, dat het platvloers is wat we doen", zegt Miguel in het AD. "Erg onterecht."

Miguel en de andere schrijvers voor het trio werken zich altijd ‘in het zweet’, aldus Miguel. "We steken maatschappelijke thema's in onze liedjes en gieten die vervolgens in een meezingbare vorm. Omdat we -dat geef ik graag toe - altijd een zo groot mogelijk publiek willen bereiken. Maar net bij liedjes als ‘Prinsesje en Superman’, waarin een prinsesje op een ander prinsesje verliefd wordt, lijkt me dat alleen maar goed."

Voor de wijsjes van liedjes als ‘Oya lélé’, ‘MaMaSé!’ en ‘Kuma Hé’ laat Miguel zich inspireren door klassieke muziek. "De melodieën zijn vaak geënt op die van de grote klassieke componisten zoals Bach en Mozart. Die bevatten goed in het gehoor liggende akkoorden, die de Beatles ook veel gebruikten. We maken echte popliedjes met veel vocale harmonieën. Op dat vlak beschouw ik de jongens van ABBA altijd als mijn leermeesters."

Miguel wil dan ook niet meer horen dat K3 alleen voor kinderen is. "Ik ben ontzettend fier op K3. Dat we er na twintig jaar nog steeds staan, vind ik heel bijzonder. Dan is het spijtig wanneer bepaalde mensen ons werk afdoen als muziek voor kinderen." Volgens de componist is het "muziek die óók voor kinderen is". "Onze doelgroep loopt van drie tot honderd jaar.”