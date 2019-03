Michiel De Meyer, Elindo Avastia en Céline Verbeeck zijn de nieuwe leden van De KetnetBand (en Charlotte en Matthew nemen afscheid)

KDL

18 maart 2019

16u10 0 Muziek De KetnetBand heeft groot nieuws: de band verwelkomt maar liefst drie nieuwe leden: Michiel De Meyer, Elindo Avastia en Céline Verbeeck. Samen met Giovanni Kemper, Sien Wynants en Maureen Vanherberghen vormen zij de nieuwe KetnetBand. Dat werd zonet aangekondigd in de Ketnet-wrap.

De KetnetBand bestaat vanaf nu dus uit zes leden. Hierdoor kunnen Sien, Maureen, Céline, Gio, Michiel en Elindo elkaar afwisselen: tijdens een optreden geven er telkens drie van de zes leden het beste van zichzelf op het podium. Leden Matthew Michel en Charlotte Leysen nemen na enkele mooie jaren afscheid van de band. Charlotte gaat zich momenteel focussen op haar televisieprojecten en Matthew legt zich verder toe op zijn stemmenwerk en zijn werk in het theater. “De KetnetBand is een club van fantastische muzikanten en zangers. Ik ben op zoveel leuke plekken geweest, van de grootsteden tot de uithoekjes van Vlaanderen. Het is fijn om naast het televisiewerk ook ‘live’ in contact te komen met alle kids. Ik ben jarenlang trots deelgenoot geweest van de band, maar ik vind het belangrijk om regelmatig weer met een schone lei te beginnen. Verandering van spijs doet eten! Liefs aan iedereen die is komen meezingen en dansen!”, laat Charlotte weten.

De nieuwkomers

Céline Verbeeck is voor de Ketnetters het meest bekend uit ‘Nachtwacht’, waar ze elf Keelin speelt. Ze deed eerder al ervaring op binnen De KetnetBand als vervanger tijdens Siens zwangerschapsverlof. Michiel De Meyer is bekend van ‘Ghost Rockers’, maar ook van de Eén-reeks ‘Thuis’ en van ‘Steracteur sterartiest’. Momenteel speelt hij, samen met Maureen, de hoofdrol in de Ketnet Musical ‘TROEP!’. Ook Elindo Avastia is voor de Ketnetters geen onbekende: hij speelt ook in ‘Ghost Rockers’ en sprokkelde op Ketnet in ‘@elindo’ het leukste van het internet bij elkaar. Daarnaast zijn er natuurlijk Maureen Vanherberghen (een van de ‘Helden’ in het gelijknamige Ketnet-programma), Sien Wynants (Ketnet-wrapper sinds 2012) en Giovanni Kemper (bekend uit ‘Nachtwacht’ en deelnemer aan ‘Steracteur sterartiest’).

De KetnetBand bestaat dit jaar 19 jaar en treedt doorheen het hele land op met Ketnet-hits en covers uit de hitlijsten. Het afgelopen jaar speelde de band meer dan 90 optredens op de vele Ketnet-events, maar ook op Pennenzakkenrock, Suikerrock tot op het buurtfeest van Tomorrowland. Ketnetters kunnen de band in de nieuwe opstelling voor het eerst aan het werk zien vanaf mei.