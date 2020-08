Michel Van den Brande en Dennie Damaro komen met tweede single '2 glazen bier’ MVO

04 augustus 2020

07u26 16 Muziek Stellingbouwer Michel Van den Brande (59) uit Temse en schlagerzanger Dennie Damaro (49) uit Wuustwezel brengen opnieuw een rasechte ambiancesingle op de markt. De opvolger van hun debuutsingle ‘Ik Breng Geen Bloemen Voor Je Mee’ uit 2016 is getiteld ‘2 Glazen Bier’.

Dennie schreef tekst en muziek en producer David Vervoort, vooral bekend van ‘Dos Cervezas’ van Tom Waes, stond opnieuw in voor de productie.

Voor Michel, die bekend is van het tv-programma ‘The Sky Is The Limit’, is dit zijn tweede ervaring in de Vlaamse showbizz als zanger. Voor zijn collega Dennie Damaro is dit niet het geval, want Dennie zit al meer dan 30 jaar in het vak en scoorde al meerdere top 10-hits. Met hun eerste single ‘Ik Breng Geen Bloemen Voor Je Mee’ scoorden ze in 2016 al een nationale meezinghit en stonden ze 9 weken in de Vlaamse Ultratop 50.

Nu de zwaarste coronaperiode wat afneemt, is volgens Michel en Dennie een vrolijke noot meer dan welkom. Beiden zijn volkse figuren en overal waar ze verschijnen moet er gezongen worden. Of deze nieuwe samenwerking een nummer 1- hit gaat opleveren, valt nog af te wachten, maar dat er minstens nog 2 duetten van Michel Van den Brande en Dennie Damaro gaan volgen, kunnen we nu alvast verklappen.