Michael Kiwanuka wint befaamde Mercury Prize

24 september 2020

22u33

Na drie eerdere niet verzilverde nominaties is de prestigieuze Mercury Prize dit jaar eindelijk voor 'Home Again'-zanger Michael Kiwanuka (33). Dat melden Britse media donderdagavond. De muzikant kreeg de prijs tijdens The One Show van radio-dj Annie Mac.

"Het is een droom die uitkomt. Dit is alles wat ik ooit in mijn leven heb gewild", zei Michael na het winnen van de befaamde prijs. "Het is geweldig, het is ridicuul en gek. Ik ben zo blij, ik heb m’n derde album uitgebracht en het is echt een prachtig moment om te winnen. Ik wil graag doorgaan met muziek maken en mensen verbinden en hun leven zo net een beetje beter maken.”

De Mercury Prize is een van de beroemdste en meest gewaardeerde muziekprijzen van Groot-Brittannië en wordt alom gezien als het startschot van een glorieuze carrière. Michael (33) krijgt daarbovenop ook nog eens een cashbedrag van 25.000 pond (27.000 euro). Kiwanuka is vooral bekend van z’n doorbraakhit ‘Home Again’ in 2012 en de ‘Big Little Lies’-intro ‘Cold Little Heart’. Eerdere winnaars van de Mercury Prize waren onder anderen Arctic Monkey's, Elbow en Franz Ferdinand.