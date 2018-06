Michael Jackson te horen op nieuw album Drake MVO

29 juni 2018

06u55

Bron: ANP 0 Muziek Drake (31) heeft donderdag de tracklist bekendgemaakt van zijn nieuwe album, dat vrijdag uitkomt. Daaruit blijkt dat onder meer Jay-Z en Michael Jackson te horen zijn op 'Scorpion'.

Het album telt 25 nummers, verdeeld over twee 'kanten'. De plaat bevat zijn al uitgebrachte hits 'God's Plan', 'I'm Upset' en 'Nice For What' en drie nummers met gastbijdragen. Jay-Z is te horen op 'Talk Up' en 'Static Major' en 'Ty Dollar Sign up After Dark'. De opvallendste gast is Michael Jackson, die terugkomt op 'Don't Matter To Me'. Meer informatie over hoe de King of Pop bijdraagt aan het nummer, maakte Drake niet bekend.

De Canadees heeft zijn liefde voor Michael Jackson nooit onder stoelen of banken gestoken. "Hij was de eerste artiest die ik meemaakte waarbij ik mezelf verloor in de muziek", zo verklaarde hij na de dood van Jackson in 2009.