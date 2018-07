Michael Jackson plots opnieuw in de Ultratop 50 TK

17 juli 2018

08u39

Bron: Showbizzsite 0 Muziek Michael Jackson is intussen al negen jaar dood, maar toch dook hij deze week ineens weer op in de Ultratop 50. En dat heeft hij allemaal aan rapper Drake te danken.

Dat de King of Pop weer opduikt in de hitlijsten, komt door de lancering van Drakes nummer 'Don't Matter To Me'. Daarin gebruikt de Canadese artiest de stem van Jackson, die hij uit een onuitgegeven zangsessie tussen de overleden zanger en Paul Anka haalde. Het resultaat slaat aan: het nummer kwam bij ons binnen op nummer 34.