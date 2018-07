Michael Bublé maakt emotionele comeback in Londen TK

14 juli 2018

09u35

Bron: ANP 0 Muziek Michael Bublé heeft voor het eerst in twee jaar weer opgetreden. De zanger, die een rustpauze hield vanwege de ziekte van zijn zoon Noah, maakte op British Summer Time 2018 in Londen Hyde Park zijn comeback.

Bublé opende zijn optreden met de hits 'Feeling Good' en 'Just Haven't Met You Yet'. Daarna hield hij een emotionele speech waarin hij terugblikte op de afgelopen tijd. "Het is twee jaar geleden dat ik op het podium stond. Net als elk ander mens maakte ik me natuurlijk zorgen dat wat ik had, verdwenen zou zijn. Maar na twee nummers ben ik beter dan ervoor."

De zanger had zichtbaar moeite zijn tranen te bedwingen. "Ik weet niet of het de regen is of Frank Sinatra die op dit moment aan het huilen is", grapte hij naar het publiek.

In november 2016 maakte Michael bekend dat bij zijn zoontje kanker was vastgesteld. Het jongetje werd behandeld in de Verenigde Staten en inmiddels gaat het goed met hem.