Mia van Gorky opnieuw beste Belgische nummer in 'De 100 van Eigen Kweek' TDS

16 februari 2018

18u20

De luisteraars van Studio Brussel hebben 'Mia' van Gorky voor het vierde jaar op rij verkozen tot het beste Belgische nummer. Het nummer staat op 1 in 'De 100 van Eigen Kweek'. Op de tweede plaats staat 'Goud' van Bazart. 'Can't live in a living room' van Red Zebra vervolledigt het podium.

De voorbije week stemden de luisteraars van Studio Brussel voor 'De 100 van Eigen Kweek'. De lijst met de honderd beste Belgische nummers werd vandaag uitgezonden op Studio Brussel en was het orgelpunt van 'De Week van Eigen Kweek', een week waarin de radiozender de beste Belgische muziek draait.

Net als de afgelopen drie jaar staat Gorky helemaal bovenaan de De 100 van Eigen Kweek met het iconische nummer 'Mia'. De jonkies van Bazart kwamen vorig jaar de top drie binnen en schuiven nu zelfs door naar nummer 2 met 'Goud'. Ook Red Zebra doet het goed, 'Can't live in a living room' stijgt zes plaatsen en eindigt zo op nummer 3.

De hoogste nieuwkomer is Tamino, winnaar van De Nieuwe Lichting 2017. Hij komt de lijst binnen op nummer 14 met 'Habibi'. Ook de Belgische hiphop laat zich gelden met twee opvallende nieuwkomers: Coely met 'Ain't chasing pavements' (29) en Roméo Elvis met 'Bruxelles arrive' (45).

dEUS is opnieuw de meest genoteerde artiest in de lijst met 7 nummers. Ook Oscar and the Wolf, Stromae, Balthazar, Daan, Admiral Freebee en Arno zijn goed vertegenwoordigd met elk 3 nummers.

Het jongste nummer in de lijst staat op naam van Equal Idiots met 'Put my head in the ground', ook een nieuwkomer in de lijst (89). Het oudste nummer is van de hand van Jacques Brel: 'Ne me quitte pas' (30).

Dit is de volledige top tien:

1. Mia - Gorky

2. Goud - Bazart

3. Can't live in a living room - Red Zebra

4. Instant street - dEUS

5. Synrise - Goose

6. My heroics, part one - Absynthe Minded

7. Universal nation - Push

8. Champagne - Millionaire

9. Help - Channel zero

10. Formidable - Stromae