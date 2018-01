MIA's 2017 - Oscar and the Wolf grote winnaar DBJ

30 januari 2018

Oscar and the Wolf is met drie awards de grote winnaar van de Music Industry Awards, die dinsdagavond voor de elfde keer werden uitgereikt. De groep van zanger Max Colombie verzilverde de helft van zijn nominaties.

Met MIA's voor beste Solo Man, Pop en Live Act mag Oscar and the Wolf zich de winnaar van de avond noemen. Hij heeft op enkele jaren tijd al acht MIA's verzameld. Enkel Stromae en Milow doen beter. Maar de wolf heeft niet alle schaapjes verslonden. Waar Bazart vorig jaar de concurrentie overvleugelde met vijf beeldjes, liet Colombie dit jaar meer ruimte voor andere winnaars.

Bazart nam twee MIA's mee naar huis. Het trio haalde het in de categorieën Groep en Nederlandstalig. Twee vrouwen veroverden hun eerste twee MIA's. De Antwerpse hiphopsensatie Coely won in de categorieën Solo Vrouw en kreeg ook de nieuwe MIA voor beste Urban. Blanche kreeg voor "City Lights" de MIA voor Hit van het Jaar en mocht ook de Doorbraak-MIA meenemen. Blanche vertegenwoordigde België op het Eurovisiesongfestival. Ze kondigde aan dat ze binnenkort met nieuwe nummers komt.

Soulwax was vijf keer genomineerd, maar kon maar een keer zegevieren. De band van de broers Dewaele kreeg met "From Deewee" de MIA voor beste Album, hun eerste MIA ooit. Ook STUFF. verzilverde maar een van zijn vier nominaties: die voor Artwork met hun cd "Old dreams new planets". De drummer van de band, Lander Gyselinck, won wel nog een individuele MIA voor beste Muzikant. Het is al de derde keer op rij dat Gyselinck die MIA mocht afhalen.

Bart Peeters viel ondanks drie nominaties buiten de prijzen, maar heeft al vijf MIA's op zijn schouw staan van vorige edities. Ook de West-Vlaamse post-metalband Amenra mag ontgoocheld zijn. De groep kon eveneens geen enkele van zijn drie nominaties (Alternative, Groep en Artwork) verzilveren. In de categorie Alternative wist Warhaus, het soloproject van Maarten Devoldere, meer stemmers te overtuigen. Wonnen ook telkens één MIA: Melanie De Biasio (Auteur/Componist), Lost Frequencies (Dance), Niels Destadsbader (Vlaams Populair) en Millionaire (Videoclip).

Tot slot waren er ook twee "Lifetime Achievement" MIA's, waarvan de winnaars eerder al werden bekendgemaakt. Concertzaal Ancienne Belgique werd in de bloemetjes gezet als "monument in de Vlaamse muziekwereld". De AB is een van de drukst bezochte concertzalen ter wereld. Ook Raymond van het Groenewoud, die volgende maand 68 wordt, werd gelauwerd voor zijn hele carrière.

De VRT en Kunstenpunt organiseerden de MIA's voor de elfde keer. Muziek- en showbizzjournalisten selecteerden per categorie vier genomineerden. Het publiek kiest de winnaar in de categorieën Alternative, Dance, Doorbraak, Groep, Hit van het jaar, Nederlandstalig, Pop, Solo Man, Solo Vrouw, Urban en Vlaams populair. De muzieksector bepaalt de winnaars in de categorieën Album, Artwork, Auteur/Componist, Live Act, Muzikant en Videoclip.