Metejoor zorgt voor kippenvel met nummer over overleden vriend Jolien Boeckx

20 december 2018

06u00 0 Muziek Zijn voorprogramma bij Niels Destadsbader in het Sportpaleis was recent nog een feest, maar nu raakt Metejoor de gevoelige snaar. Met ‘Zo Mooi’ brengt hij een eerbetoon aan zijn beste vriend die twee jaar geleden stierf. “Ik heb het hem beloofd aan zijn kist.”

De shockgolf aan verdriet en ongeloof die Metejoor eind oktober 2016 voelde toen zijn kameraad Tim Gorris (32) - een ex-profvoetballer bij Willem II Tilburg - uit het leven stapte, stak hij in ‘Zo Mooi’. “Op de top van de Mont Ventoux heb ik al mijn verdriet in een eerbetoon neergeschreven, op de tonen van James Arthur’s ‘Say You Won’t Let Go”, vertelt Joris Van Rossem, Metejoors echte naam. Het nummer bestond twee jaar geleden dus al, maar komt nu pas promotioneel naar buiten. “Je kan niet geloven hoe blij ik ben dat ik ‘Zo Mooi’ eindelijk kan delen met iedereen. Ik heb het dan wel geschreven als een eerbetoon voor Tim, het is een nummer voor iedereen die op dezelfde manier iemand verloren is - zo zijn er spijtig genoeg véél. Een klein beetje hoop en kracht, zeker nu tijdens deze feestperiode.” Opvallende stem op het nummer is die van zijn zus Lisa, die we nog kennen van ‘The Voice Van Vlaanderen twee jaar geleden.

Gisteren bracht Metejoor het nummer bij Radio 2 Limburg, zondag staat hij in het kersthuis van Joe in Antwerpen. En zo is de trein van de Vlaamse zanger - nog twee dagen per week werkt hij als sportleerkracht - ook vertrokken. “Alle reacties die ik nu krijg, doen zo veel deugd”, zegt hij. “Op 31 oktober en 1 november verzorgde ik nog het voorprogramma van Niels Destadsbader in het Sportpaleis, een memorabel moment. Het heeft toch wel deuren geopend, ja.”

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op het gratis nummer van de Zelfmoordlijn, 1813 of op www.zelfmoordlijn1813.be