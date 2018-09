Metallica staat op 16 juni in Koning Boudewijnstadium TK

Metallica heeft zopas haar Europese tournee aangekondigd, en daarbij staat ook Brussel op de planning. Op 16 juni 2019 doet de band Brussel aan.

James Hetfield en co staan volgende zomer tijdens hun 'Worldwired'-tournee in het Koning Boudewijnstadium in Brussel. Special guests van dienst zijn de bands Ghost en Bokassa.