Metallica komt met ABC-boek voor kinderen TK

11 juli 2019

15u21

Bron: ANP 3 Muziek De mannen van Metallica zijn niet alleen goed in rocken; de band gaat nu ook lesgeven: ze gaan meer bepaald een poging doen om kinderen het ABC bij te brengen. In het kinderboek ‘The ABCs of Metallica’, dat in november verschijnt, zal de geschiedenis van de Amerikaanse metalband verteld worden aan de hand van het alfabet.

"Er is een nieuw boek op komst en dit keer zal alles rijmen!", kondigden James Hetfield en co vanochtend aan. "Met rijmpjes en illustraties kijkt ‘The ABCs of Metallica’ terug op de geschiedenis van de band van, duh, A tot Z!" Elke letter staat voor "een moment in onze reis, van ‘Garage Days’ tot ‘Master of Puppets’”, klinkt het. De band belooft ook heel wat ‘leuke weetjes’.

Het kinderboek zal vanaf 26 november in de (digitale) winkelschappen liggen. Een deel van de opbrengst gaat naar All Within My Hands, de stichting waarmee Metallica zich inzet voor verschillende goede doelen.