Metallica-frontman James Hetfield weer in openbaar na verblijf in rehab Redactie

01 februari 2020

16u53

Bron: AD 26 Muziek James Hetfield, zanger en gitarist van hardrockband Metallica, is voor het eerst in de openbaarheid verschenen nadat hij zich vorige zomer vanwege zijn alcoholverslaving in een kliniek liet opnemen. De 56-jarige frontman organiseerde gisteravond een eigen autotentoonstelling in Los Angeles en maakte een gezonde indruk.

Foto’s en video’s van het evenement laten zien dat Hetfield er gezond en gelukkig uitziet, nadat hij vorig jaar opnieuw met een zware terugval te maken kreeg. De Amerikaan worstelt al langer met verslavingsproblemen en liet zich eerder al in 2001 opnemen. Die ervaring schreef hij grotendeels van zich af op het album St. Anger uit hetzelfde jaar. In 2004 bracht de band de documentaire ‘Some Kind of Monster’ uit, waarin onder andere het effect van Hetfields verslaving op de band aan bod kwam.

Metallica zag zich genoodzaakt hun tournee door Australië en Nieuw-Zeeland uit te stellen. Van 17 oktober tot 2 november waren zes optredens vastgelegd. Die zullen op een later moment worden ingehaald. “Zoals de meesten van jullie wel zullen weten, heeft onze broeder James door de jaren heen al vaak geworsteld met verslaving. Hij moet nu helaas opnieuw een behandelprogramma ondergaan om aan zijn herstel te werken”, meldde de band in een verklaring. “We zijn van plan om op een later tijdstip, als onze schema’s en gezondheid het toelaten, alsnog naar jullie deel van de wereld te komen.”

‘James geneest zichzelf’

In de afgelopen maanden liet het management maar weinig los over de behandeling van Hetfield. “Hij doet wat hij moet doen”, vertelde drummer en bandoprichter Lars Ulrich aan USA Today. “Hij is zichzelf aan het genezen. Ik vind het vervelend voor iedereen in Australië en Nieuw-Zeeland, maar we zijn opgewonden dat we binnenkort sterker en gezonder dan ooit kunnen terugkomen. Uiteraard gaat er onderweg eens een obstakel zijn. Maar het is wel al een fantastische weg geweest die we hebben afgelegd, en we kijken ernaar uit om uiteindelijk toch down under te gaan, hopelijk volgend jaar. Het is echt hartverwarmend hoeveel liefde en steun we gekregen hebben. Het is geweldig.”

Metallica keert deze zomer terug op het podium en geeft dan op vijf verschillende festivals in de Verenigde Staten ‘twee unieke concerten’, waarbij ze de setlist stevig overhoop gooien.