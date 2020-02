Metallica annuleert twee festivals wegens behandeling Hetfield: “Maar het gaat goed” SDE

24 februari 2020

22u24

Bron: ANP 0 Muziek Metallica schrapt voor dit jaar twee festivals in de agenda omdat frontman James Hetfield (56) in die weekenden terugkomsessies heeft in de afkickkliniek waar hij onlangs verbleef. Het gaat om de Amerikaanse festivals Sonic Temple in mei en Louder Than Life in september.

"Als onderdeel van mijn voortdurende inspanningen om gezond te worden en te blijven, heb ik belangrijke herstelevenementen in die weekenden die niet kunnen worden verplaatst", zegt de Metallica-zanger in een verklaring. "Mijn excuses aan al onze fans die al kaartjes voor deze festivals hebben gekocht", vervolgt de zanger. "De realiteit is dat ik geen prioriteit heb gegeven aan mijn gezondheid tijdens de vele reizen in het afgelopen jaar en ik weet nu dat ik mijn geestelijke gezondheid op de eerste plaats komt."

Het gaat wel goed met Hetfield na zijn therapie. "Als ik het van de zonnige kant bekijk, gaat het goed met mijn behandeling. Het was absoluut noodzakelijk voor mij om te zorgen voor mijn mentale, fysieke en spirituele gezondheid.” In september maakte de band bekend de tournee door Australië en Nieuw-Zeeland te moeten uitstellen wegens de verslaving van James. Metallica hervat de tournee op 15 april in Chili.