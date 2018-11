Metalband Steak Number Eight heet vanaf nu ‘Stake’ TK

02 november 2018

08u21

Steak Number Eight, de West-Vlaamse postmetalband, heeft tijdens een optreden in de Gentse Vooruit bekendgemaakt dat de groep onder een andere naam door het leven zal gaan. Ze zullen vanaf nu bekend staan als 'Stake'.

Die naamsverandering was nodig, vertelt frontman Brent Vanneste aan Knack Focus. Steak Number Eight, die in 2012 met de felbegeerde Rock Rally-trofee aan de haal ging, is vernoemd naar een nummer van Voidpont. Dat was de band waarin Brents oudere broer Thobias drumde. Toen die in 2005 om het leven kwam, kreeg de naam een wrange bijklank. “‘Steak Number Eight’ was zeer beladen. Het stompte me op den duur af dat ik in interviews telkens weer het overlijden van mijn broer moest oprakelen”, aldus Vanneste.

Vanaf nu is het dus Stake, en de groep is al druk bezig met het maken van hun debuutplaat. Daarop zullen ze ook iets anders klinken. “Nineties, volgens onze producer Stéphane Misseghers. Ik haalde er wat elektronica bij. Maar Stake blijft boos, het blijft een uitlaatklep voor frustraties.”