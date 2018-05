Metalband Slayer neemt na 37 jaar afscheid in Zwolle MVO

11 mei 2018

12u32

Bron: ANP 0 Muziek Trashmetalband Slayer neemt dit najaar afscheid van hun fans. De Amerikaanse metalgrootheid verzorgt op 15 november het allerlaatste concert in de Lage Landen, in de IJsselhallen in de Nederlandse stad Zwolle. De grondleggers van de trashmetal slaan ons land over.

Slayer komt niet alleen naar Zwolle, de band neemt genregenoten Lamb of God, Anthrax en Obituary mee als special guests. Kaarten voor het concert zijn vanaf woensdagochtend te koop via Ticketmaster.

Slayer werd in 1981 opgericht in Los Angeles door gitaristen Jeff Hanneman en Kerry King. De band wordt gezien als een van de grondleggers van het trashmetalgenre en vormt met Metallica, Anthrax en Megadeth 'The Big Four' van het genre. Slayer brak internationaal door met de plaat 'Reign in Blood' (1986), een van de meest invloedrijke metalalbums ooit.

De trashmetalband bracht in totaal 12 studioalbums uit en won twee Grammy's. In 2008 stonden ze op het hoofdpodium van Rock Werchter. In 2015 verscheen het laatste album Repentless. In januari maakte Slayer bekend dat de band er na ruim 37 jaar de brui aan geeft. Toen maakte de band ook duidelijk dat er geen nieuwe plaat meer komt.