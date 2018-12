Metalband Arch Enemy overspoeld met haatreacties na ruzie met Nederlandse fotograaf Sebastiaan Quekel

31 december 2018

14u51 3 Muziek De Zweedse metalband Arch Enemy is deze week in een wereldwijd schandaal verwikkeld geraakt. De band, een graag geziene gast op de Graspop Metal Meeting, verklaarde een fotograaf van het Nederlandse festival Fortarock de oorlog en wordt sindsdien bedolven onder de haatreacties. “Ze slaan volledig de plank mis.”

Wat is er precies aan de hand? J. Salmeron, fotograaf voor een internationaal rockmagazine, maakte afgelopen zomer in Nijmegen foto’s van het optreden van Arch Enemy. Zangeres Alissa White-Gluz retweette op haar Instagram een van de foto’s van de fotograaf, die dat overigens prima vond.

Maar als vervolgens ook een merchandisebedrijf verbonden aan Arch Enemy met dezelfde foto aan de haal gaat, wordt voor de fotograaf een grens overschreden. Volgens hem wordt zijn materiaal nu voor commerciële doeleinden gebruikt, zonder toestemming en zonder een vergoeding.

Donatie aan KWF

Een verzoek tot compensatie (of een donatie van honderd euro aan KWF Kankerbestrijding) wordt lange tijd genegeerd. Totdat het management van Arch Enemy zelf van zich laat horen en claimt dat de foto’s van Salmeron door middel van retweeten voor ieder doel gebruikt mogen worden.

De fotograaf, zelf advocaat van beroep, ging hierop weer in de tegenaanval en legde per mail uit dat Arch Enemy het aan het verkeerde eind had. Voor manager en voormalig zangeres van de band Angela Gossow is de maat nu vol. Ze deelt de fotograaf mee dat hij nooit meer foto’s van Arch Enemy mag maken, zowel niet op festivals als tijdens clubshows.

Haatreacties

Hier wil de fotograaf het niet bij laten zitten. Voor het gerenommeerde muziekplatform Metal Blast zet hij het hele verhaal uiteen, met uittreksels en screenshots van e-mails en andere tekstberichten. Een tien minuten durende YouTube-video waarin hij de hele kwestie aankaart, wordt wereldwijd opgepakt en is ondertussen al ruim een kwart miljoen keer bekeken.

Arch Enemy raakte al snel bedolven onder duizenden haatreacties, maar de kritiek zwelt aan nu zowel de huidige als de voormalig zangeres met een statement zijn gekomen omtrent dit verhaal. Ze blijven bij hun standpunt en weigeren hun excuses te maken aan de fotograaf. Als klap op de vuurpijl worden kritische reacties op Facebook en Instagram verwijderd door de band, tot ongeloof van de fans.

Een moeizaam statement van Alissa White-Gluz van Arch Enemy over de fotografenkwestie. Slaat volledig de plank mis. https://t.co/0XereqS0f0 Peter van der Ploeg(@ pvdp) link

Excuses

De initiatiefneemster achter het merchandisebedrijf heeft ondertussen wel haar excuses aangeboden en heeft zelfs besloten haar bedrijf op te heffen. Arch Enemy blijft echter bij haar standpunt en verwijt de fotograaf dat hij dit verhaal in de belangstelling heeft gebracht.

Overigens is het niet de eerste keer dat de Zweedse groep in een dergelijke kwestie verwikkeld is geraakt. Al eerder werd de Nederlandse fotografe Anouk Timmermans de toegang tot alle concerten ontzegd nadat zij de band aansprak op het zonder toestemming delen en hergebruiken van haar fotomateriaal.

Back in 2009/2010 😊 pic.twitter.com/8X4PA0QbYs Anouk Timmerman(@ AnoukTimmerman) link