Met single '1 Team, 1 Taak' verenigen Outsiders en De Kraaien de Lage Landen in strijd tegen het corona: "We mikken op de jeugd om deze boodschap te delen"

06 april 2020

Outsiders en De Kraaien slaan de handen in elkaar voor de single '1 Team', waarmee ze over de grenzen van de Lage Landen heen de jongeren willen motiveren om zich te houden aan de maatregelen rond het coronavirus.

“Alle generaties, maar zeker ook de jongeren, moeten zich ervan bewust zijn dat de situatie ernstig is en dat we ons allemaal moeten houden aan social distancing en voldoende hygiëne. Samen met De Kraaien hebben we die boodschappen verpakt in het strijdlied ‘1 Team, 1 Taak’. De situatie is ernstig en daarom citeren we in de Belgische versie o.a. Koning Filip, eerste minister Sophie Wilmès, de ‘blijf in uw kot’-minister van volksgezondheid Maggie De Block en enkele vooraanstaande virologen. In tegenstelling tot het coronavirus, willen we dat dit nummer zich volop verspreidt en verdeeld. Het thema is universeel, maar inhoudelijk hebben we voor Nederland en België twee aparte versies gemaakt. Met dit hardstyle-nummer willen we jongeren sensibiliseren en motiveren om goed te luisteren naar wat we vragen, want in de strijd tegen corona is het van levensbelang dat ook zij goed luisteren en doen wat er gevraagd wordt. Over de landsgrenzen heen, dragen we als artiesten graag ons steentje bij. Vanuit ‘ons kot’ in Den Haag hebben we de voorbije dagen keihard doorgewerkt aan dit strijdlied, dat we vandaag officieel releasen en waarvoor we in België samenwerken met House of Entertainment. Gesteund door de (social) media, willen we op een eigentijdse manier zoveel mogelijk jongeren bereiken en motiveren om hun inspanningen vol te blijven houden, want hierdoor redden zij de levens van anderen. We zijn 1 team en we hebben samen 1 gemeenschappelijke taak”, klinkt het bij Outsiders.

‘1 Team’ (Tegen Corona) van Outsiders en De Kraaien is vanaf vrijdag 3 april digitaal beschikbaar op alle platformen.