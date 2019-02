Melkboer krijgt plaats op Tomorrowland: “Ik sta elke dag om 5u op” DBJ

16u42 0 Muziek Normaal gezien zijn het enkel de groten der aarde die hun weg vinden naar het podium op Tomorrowland, maar de Franse melkboer Galluxy (25) bewijst dat iedereen van een plaatsje kan dromen. Tussen het melken van zijn koeien door maakt hij dancemuziek die nu goed genoeg is gebleken voor een plaatsje op de wintereditie van Tomorrowland.

‘Galluxy’ noemt de 25-jarige DJ uit de Franse Haute-Savoie zichzelf. Nu het grootste dancefestival ter wereld vlakbij zijn woonplaats wordt georganiseerd, maakte hij er een erezaak van om een plaatsje op het festival in Alpe Deuz te bemachtigen. Met succes.

“Elke dag sta ik om 5 u ‘s morgens op”, vertelt hij in een zelfgemaakte video waarin hij zijn job als melkboer uit de doeken doet. “Ik ontbijt en vertrek naar de koeien en begin aan de werkdag. Rond een uur of tien heb ik tijd om me even terug te trekken in mijn studio en lunch ik. Nadien werk ik op de boerderij door tot een uur of 7. Het is een zware job, maar gelukkig kan ik ook elke dag werken aan mijn muziek. Ik wil mensen gelukkig maken met mijn muziek en daar werk ik elke dag hard voor.”

De jongeman studeerde communicatie, maar moest noodgedwongen aan de slag in het melkveebedrijf van zijn ouders. Met behulp van sociale media kwam hij onder de aandacht van de organisatie die zijn verhaal dermate sympathiek vond dat ze hem programmeerden in L’orangerie op 9 maart. Galluxy zal er spelen tussen 18 en 19u.