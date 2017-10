Mel C is in het land: "Reünie van de Spice Girls? Zeg nooit nooit" Jolien Boeckx

17u23 1 Jan De Meuleneir - Photo News Muziek Melanie C – vereeuwigd als Sporty Spice van de Spice Girls – is terug. De 43-jarige Londense is vandaag zelfs even in ons land. Ze voert promo voor haar optreden op de ‘Night of the Proms’ op 22 november in de Ethias Arena in Hasselt en op 23, 24 en 25 november in het Sportpaleis in Antwerpen. “Het voelt geweldig om terug in België te zijn, zo’n fantastisch land!”, zei ze ons in een exclusief interview.

Haar solocarrière loopt trouwens op wieltjes. Vrijdag brengt ze nog haar nieuwe single, ‘Room for Love’ uit. Een nummer van haar zevende album, ‘Version of Me’. Maar waar iedereen vooral op zit te wachten, is natuurlijk: ‘Komt er nu een reünie met de Spice Girls of niet?’



Wij vroegen het haar op de man af. Melanie: “Er zijn totaal geen plannen voor, momenteel. Ook al wordt dat door de Britse tabloids gesuggereerd. Maar een reünie volledig uitsluiten, doen we natuurlijk niet. Zeg nooit nooit (lacht).”

Lees het volledige interview morgen in Het Laatste Nieuws. Vanavond zit Mel C ook in ‘Van Gils en Gasten’ op Eén. Wij mochten de soundcheck mee volgen en die klonk alvast erg belovend.