Mel B komt met verlossing waar fans op wachten: "Spice Girls-tour gaat wél door" MVO

09 mei 2018

06u58

Bron: ANP 0 Muziek Volgens Mel B, ook wel bekend als Scary Spice, hebben alle vijf de Spice Girls een contract getekend met hun voormalig manager Simon Fuller en gaan ze 'hopelijk snel opnieuw op tournee met elkaar.'

"We hebben het een en ander uit te zoeken, voordat we overgaan tot iets serieus. Het is allemaal super spannend, dat kan ik wel zeggen," aldus Mel in een interview met het Britse ITV. "Als het aan mij ligt, beginnen we vandaag nog."

Er is een hoop onduidelijkheid geweest over het al dan niet terugkeren van de razend populaire jaren '90 meidengroep. Nadat Victoria Beckham in februari een foto van het vijftal op Instagram plaatste, toen ze samenkwamen voor een lunch bij Geri Halliwell thuis in Londen, werd er op sociale media druk gespeculeerd over hun comeback. Iets wat diezelfde Beckham niet veel later tegensprak: "Het was voor het eerst sinds lange tijd dat we weer samen waren en dat voelde als thuiskomen. Niets meer en niets minder. Ik heb het te druk met mijn modelabel en zie het niet zitten om voor lange tijd te gaan reizen en optreden."

Een ander gerucht was dat de Spice Girls eenmalig bij elkaar zouden komen om op te treden bij het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle, iets wat tot op heden nergens bevestigd is.