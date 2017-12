Meisjeskoor Scala maakt indruk in China: "Aanwezigen gingen helemaal uit hun dak" SVM

16u31

Bron: Belga 0 BELGAONTHESPOT Muziek Het meisjeskoor Scala heeft van 30 november tot 6 december in China voor gemiddeld een duizendtal aanwezigen concerten opgevoerd in prestigieuze zalen in Peking, Shanghai, Kumming, Yuxi City en Guangzhou. De reacties waren volgens Steven Kolacny van Scala dermate lovend dat het artiestenbureau LongStream Culture & Arts al aan een tweede tournee denkt. "Er is een toekomst voor Scala in China."

De tournee was -mede door de uitbundige reactie van het publiek en de uitstekende organisatie- een indrukwekkende en intense beleving. "Toen we het nummer 'Exist' van de populaire Chinese zanger Wang Feng in het Mandarijns brachten, gingen de aanwezigen helemaal uit hun dak", aldus Kolacny. "Ook mijn broer en koordirigent Stijn heeft enkele woorden in deze taal tot het publiek gericht. Het artiestenbureau heeft ons gevraagd bij de volgende tour meer nummers in het Mandarijns of Kantonees te brengen. De Steinway-piano waarop ik kon spelen, was van de allerbeste kwaliteit. Ik moest op voorhand wel mijn biografie opsturen om toelating te krijgen om er op te mogen spelen."

"Heel wat liedjes gesneuveld"

Voor elk concert moest Scala de volledige playlist en teksten van de nummers in het Chinees doorsturen aan de lokale overheden, die elk apart alles gedetailleerd navlooiden. "Op die manier zijn er wel wat liedjes gesneuveld die we niet mochten brengen. Het ging verrassend genoeg niet om een nummer als 'Creep', waarbij geen aanstoot werd genomen aan het F-woord. Dat was wel het geval met religieus getinte teksten. Nummers zoals 'The Hanging Tree' uit de film 'The Hunger Games', 'Psalm 23' van Imant Raminsh en 'Glora' van Stephen Hatfield konden her en der niet door de beugel en moesten afgevoerd worden", zegt Kolacny.

Japan en Zuid-Korea

De nieuwe Chinese plannen zijn nog niet helemaal duidelijk, maar er komt in de toekomst zeker een nieuwe Chinese tournee die Scala wellicht ook in Hongkong zal brengen. Een datum is er nog niet.

Ook het Amerikaanse Warner Bos, waarmee Scala een overeenkomst heeft voor de wereldwijde platendistributie, is aan het onderzoeken wat er op dat vlak mogelijk is in China. Eerder concerteerde Scala ook al in Japan, Zuid-Korea en Singapore. Begin november trad de groep tijdens een Belgische handelsmissie op in het Indiase Mumbai.