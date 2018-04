Meeste Billboard nominaties voor Kendrick Lamar en Taylor Swift SD

17 april 2018

18u33

Bron: ANP 0 Muziek Kendrick Lamar heeft de meeste nominaties voor een Billboard Music Award in de wacht gesleept. De hiphopper maakt in acht categorieën kans op een prijs. Taylor Swift is met vier nominaties de vrouw met de meeste kans op één of meer onderscheidingen.

Lamar is genomineerd voor onder meer beste artiest en beste mannelijke artiest. In beide categorieën heeft hij concurrentie van Drake, Bruno Mars en Ed Sheeran. Taylor Swift is de enige vrouw die kans maakt op de award voor beste artiest. In de categorie beste vrouwelijke artiest neemt de 'Shake it Off'-zangeres het op tegen onder andere Cardi B en Camila Cabello.

Ook Drake en Ed Sheeran maken veel kans op een Billboard Music Award. Beiden zijn zes keer genomineerd.

De Billboard Music Awards worden op 20 mei uitgereikt tijdens een show in Las Vegas.