Meer dan 500.000 platen bij ons verkocht: Jan Smit krijgt awards van Bart De Wever en Gert Verhulst

11 maart 2018

Voor zanger Jan Smit werd gisteren, zaterdag 10 maart, een dag om nooit meer te vergeten. Hij stond voor het eerst met zijn live band in het Antwerpse Sportpaleis om er zijn 20-jaar carrière te vieren in Vlaanderen. Jan viel er uiteindelijk van de ene verrassing in de andere: hij kreeg van Gert Verhulst een gouden plaat voor de verkoop van meer dan 10.000 stuks van zijn laatste album én werd door Bart De Wever in de verf gezet met een speciale carrièreprijs voor de verkoop van meer dan 500.000 platen in Vlaanderen.