Maurice Engelen ontvangt carrièreprijs van Sabam SDE

13 november 2019

16u49

Maurice Engelen (60) heeft afgelopen zaterdag tijdens een dubbelconcert van Praga Khan en Lords of Acid in het Kursaal in Oostende de Muze van auteursvereniging Sabam gekregen voor zijn carrière van 30 jaar. Hij ontving deze prijs uit handen van Sabam CEO Carine Libert en Sabam-voorzitter Jan Hautekiet.

De 60-jarige Engelen heeft met zijn projecten Praga Khan en Lords of Acid wereldwijd miljoenen platen verkocht. Hij wordt internationaal erkend als pionier en innovator van de elektronische muziek. "Of het nu in Tokyo, New York of Oostende is, met Praga Khan of Lords of Acid, al 30 jaar lang laat Maurice Engelen muziekliefhebbers moeiteloos uit hun dak gaan", aldus Carine Libert. "Hij vindt zijn muziek en de manier waarop hij ze live brengt keer op keer opnieuw uit. Het doet ons dan ook enorm veel plezier dat we een van de pioniers van de Belgische elektronische muziekscene in de bloemetjes kunnen zetten".

Ook Engelen zelf was blij met de prijs: "Ik voel me bijzonder verheugd en vereerd met deze carrièreprijs. Ik wil deze prijs ook opdragen aan de vele fans wereldwijd die mij de mogelijkheid gegeven hebben om mijn muzikale droom te realiseren".

De Muze is een carrièreprijs die Sabam al sinds 1984 uitreikt aan haar vennoten als bekroning voor een bijzonder succesvolle carrière. Het sierlijke bronzen beeldje is van de hand van kunstenaar Hubert Féguenne. Eerdere winnaars van de Muze zijn onder andere Urbanus, Pieter Aspe, Arno, Robbe de Hert, Rocco Granata, Dani Klein, Harry Kümel, Raoul Servais, Jacques Vermeire en Will Tura.