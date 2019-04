Maurice Engelen (60) weer thuis na Amerikaanse tour door 23 staten: "Zó afmattend: ik ben 5 kilo kwijt" Jolien Boeckx

10 april 2019

00u00 0 Muziek Of Maurice Engelen, de man achter Praga Khan, het niet wat rustiger aan zou doen nu hij 60 geworden is? Integendeel. Met zijn technoband Lords of Acid is hij net thuis van een Amerikaanse tournee. En die is op zijn minst 'crazy' te noemen: 32 concerten op amper 35 dagen in 23 verschillende staten. "Ik ben 5 kilo kwijt, zó afmattend is het. Maar ik doe niks liever", zegt hij.

Al 25 jaar tourt Maurice door de VS met zijn band Lords Of Acid - nu naar aanleiding van hun nieuwe album 'Pretty in Kink', dat vorig jaar uitkwam. Maar nog steeds is elke show even overweldigend als die eerste keer in 1994. "Raar, maar ik word dat precies nooit gewoon", zegt de producer en componist. Het afmattende leven op een tourbus al evenmin. "Veel rock-'n-roll is daar eigenlijk niet aan, in tegenstelling tot wat velen denken. Het is daar zó klein: er zijn twaalf slaapplaatsen, een kleine lounge en een plaatsje waar je met zeven kan zitten, en daar breng je uiteindelijk wel 60% van de tijd door. Da's echt niet te onderschatten." Zeker niet als je 35 dagen aan een stuk met diezelfde tourbus onderweg bent en amper 3 dagen rust hebt.

Afterparty

De tourbus, met daarin Maurice, zijn Amerikaanse muzikanten, zijn vrouw en performer Inja Van Gastel en zangeres Marieke Bresseleers, hield in liefst 23 verschillende staten halt. De tournee begon op 21 februari in Phoenix. Daarna volgden Los Angeles, San Diego, Portland, Seattle, Salt Lake City, Denver, Minneapolis, Chicago, New York, Baltimore, New Orleans, Dallas... om uiteindelijk op 27 maart af te sluiten in Las Vegas. "Bijna dagelijks hadden we een optreden. Dat is dus aankomen met de tourbus op de parking, soundchecken, interviews geven, eten, jezelf klaarmaken, optreden, terug de bus in en zo'n 700 kilometer doorrijden naar de volgende stopplaats. En datzelfde stramien elke dag opnieuw", legt Maurice uit. "En terwijl de bus aan het rijden is, probeer je te slapen. Niet simpel als er nog een paar mensen beslissen om een afterparty te geven. (lacht)"

Douchen bij fan

Hoe Maurice dat volhoudt op zijn 60ste? "Ik voel mij nog niet zo oud, hoor. Mijn conditie is nog top. Anderhalve maand voor ik op tournee vertrek, ga ik dagelijks lopen. Dat heb je wel nodig, want eenmaal op de bus kan je niks doen, behalve Amerikaanse junkfood eten. (lacht) En toch ben ik 5 kilo afgevallen. Ik woog nog slechts 56 kilogram. Om maar aan te geven hoe afmattend dat is." Toch doet hij niks liever. Na 25 jaar heeft Maurice immers een sterke band met de diehardfans. "Er zijn zelfs mensen met wie ik vriendschappen heb opgebouwd, die ondertussen met hun kinderen komen kijken. Amerikanen draven ook met zelfgebakken koekjes op aan je tourbus, of ze bieden je een douche aan."

Ondanks het succes in de VS denkt Maurice aan een Amerikaanse afscheidstournee volgend jaar. "Ik ga nog lang niet met pensioen, maar gezond blijft dat heftig touren niet bepaald."

In België is Maurice echter nog niet uitgezongen, want in het najaar wil hij met Praga Khan touren langs theaters. Deze zomer staat de groep na vier jaar ook opnieuw op een tiental festivals, waaronder de Gentse Feesten en Yesterdayland. Op 11 mei vindt er in Leopoldsburg alvast een try-out plaats.

Tickets en info via yap-vzw.be