Massive Attack gaat op tournee... met de trein TK

30 december 2019

19u48

Bron: ANP 1 Muziek De Britse band Massive Attack gaat voortaan met de trein door Europa toeren. Volgens de BBC wil de band vliegreizen vermijden omdat dit het klimaat te veel zou schaden.

Zanger Robert Del Naja worstelt met zijn vroegere reisgedrag, waarbij hij veel vloog om zo over de hele wereld op te treden. "Als muzikanten hebben we veel CO2 uitgestoten met onze levenswijze. Maar als gemeenschap hebben we ook lang geleefd in een economie die draait op fossiele brandstoffen, dus hadden we weinig keus," vertelde de zanger bij BBC Radio 4. "De uitdaging is nu om minder persoonlijke opofferingen te doen en systematische verandering te eisen."

Massive Attack doneerde aan de Universiteit van Manchester ook de gegevens van hun reizen over een periode van vier jaar om zo de ecologische voetafdruk van de muziekindustrie te kunnen meten. Daarnaast bracht Massive Attack veel tijd door met milieuactivisten van Extinction Rebellion. De band speelde zelfs muziek tijdens een van hun demonstraties.