Massale belangstelling voor concerten van Bart Peeters in de Lotto Arena KDL

05 december 2018

12u37 0 Muziek Deze ochtend ging de ticketverkoop van start voor de twee aangekondigde concerten van Bart Peeters in Lotto Arena op vrijdag 29 en zaterdag 30 november 2019. Op slechts 10 minuten waren er al 8.000 tickets verkocht. Er zijn nog slechts enkele plaatsen per show in verkoop.

De organisatie bekijkt momenteel de mogelijkheid om een extra show toe te voegen. Ondertussen is een wachtlijst opgestart via deze link. “We raden de mensen aan om zich hierop in te schrijven. Van zodra er plaatsen vrijkomen (bv. geannuleerde tickets) of er een extra show in verkoop gaat, worden de mensen op deze wachtlijst als eerste gecontacteerd”, klinkt het.

Bart koos voor de Lotto Arena omdat ze groot genoeg is voor echte ambiance en gezellig genoeg voor echte intimiteit. De tweevoudige Deluxe-show wordt er een waarbij de zanger zijn grote successen zal brengen. In tegenstelling tot de gewone ‘Brood Voor Morgenvroeg’-concerten krijgt de show in de Lotto Arena een grootste hits-karakter.