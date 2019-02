Marvin Gaye’s verloren album ‘You’re the Man’ uit 1972 komt eindelijk uit LB

Het album ‘You’re the Man’ van Marvin Gaye, dat in 1972 de opvolger moest worden van het succesalbum ‘What’s Going On’, wordt door Motown uitgebracht naar aanleiding van wat Gaye’s 80ste verjaardag zou zijn.

Het album, dat destijds werd geschrapt, bevat alle solo-opnames van Gaye en songs die niet op soundtracks belandden die Gaye in 72 opnam. Het album komt uit op 29 maart, vier dagen voor wat Gaye’s 80ste verjaardag zou zijn op 2 april.

Van de 17 nummers werd destijds enkel het titelnummer uitgebracht. Het album wordt onder meer als dubbele vinylplaat uitgebracht. Motown brengt ook het album van Gaye uit 1965, ‘A Tribute to the Great Nat King Cole’, opnieuw uit.