Martin Garrix krijgt deels gelijk van de rechtbank in contractzaak (en is daar uiteraard erg blij mee) SDE

24 december 2019

14u23

Bron: ANP 0 Muziek Martin Garrix (23) is blij dat het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hem dinsdag deels in het gelijk heeft gesteld in een langlopende contractzaak. Dat laat de 23-jarige dj en producer in een reactie weten aan BuzzE.

Martin Garrix is al sinds 2017 verwikkeld in een rechtszaak met zijn oud-label Spinnin’ Records en zijn voormalige management Music Allstars (MAS). Martijn Garritsen, zoals hij eigenlijk heet, stapte destijds naar de rechter, omdat hij zich op het verkeerde been voelde gezet, toen hij op 16-jarige leeftijd zijn eerste contract tekende. Hij stelde dat hij zonder enige ervaring in de muziekindustrie werd gedwongen zijn muziekrechten over te dragen. Daarnaast was Eelko van Kooten toen directeur van beide bedrijven en was er volgens Martin sprake van belangenverstrengeling. De rechter gaf hem eerder gelijk, maar Spinnin’ Records en MAS gingen in hoger beroep. Zij vonden dat er ten onrechte een beeld is geschetst dat de dj ‘te grazen’ is genomen.

Dinsdag gaf het hof zowel de dj als het label en het management gelijk. Zo werden de contracten per 2015 geëindigd en behoudt Garrix de rechten op zijn eigen geproduceerde liedjes. Wel stelde het hof dat niet kan worden gezegd dat de dj inderdaad op het verkeerde been is gezet en moet hij een nog vast te stellen managementvergoeding betalen. "Ik ben blij dat we een uitspraak hebben gekregen en dat het hof heeft bevestigd dat alle rechten op mijn muziek aan mij toekomen", aldus de dj. Wel laat hij weten de rest van de uitspraak "nog aan het bestuderen" te zijn.

Ook Van Kooten, die zijn bedrijven inmiddels heeft verkocht, toonde zich tevreden over de uitspraak. "Ik ben blij met het oordeel van het gerechtshof dat wij destijds geldige afspraken met Martijn hebben gemaakt die door hem gerespecteerd hadden moeten worden", laat hij weten in een reactie. "Deze uitspraak bevestigt dat de beschuldiging van bedrog of misleiding onterecht was. Ook al heb ik Spinnin' Records en MusicAllStars inmiddels verkocht, die beschuldigingen waren ook persoonlijk gericht. Ik kijk met trots terug op een intensieve en succesvolle samenwerking met Martijn en wens hem het beste in zijn verdere carrière."