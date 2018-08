Martin Garrix brengt eigen fotoboek uit TDS

23 augustus 2018

18u10

Martin Garrix brengt volgende maand een fotoboek uit. In Life = Crazy krijgt de lezer een kijkje achter de succesvolle carrière van de Nederlandse dj en producer door de lens van zijn fotograaf en goede vriend Louis van Baar.

''Louis en ik hebben samen zoveel toffe herinneringen en het is heel bijzonder dat sommigen nu in dit boek vereeuwigd zijn", zegt Martin. "We hebben iets gemaakt wat al mijn verwachtingen heeft overtroffen. Ik ben heel dankbaar dat ik zo veel geweldige momenten mag meemaken."

De honderden foto's, gemaakt in de afgelopen jaren, geven een beeld van de hoogte- en dieptepunten die gepaard gaan met Martins intense schema. Het toont ook de andere kant van zijn leven met zijn vrienden en familie en geeft volgens uitgever Mendo een zeldzame blik op de persoon achter de muziek.

Het boek is vanaf 17 oktober via internet te bestellen.