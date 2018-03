Martin Garrix bouwt feestje bij opening Armani-winkel in Antwerpen: "Mijn kledingstijl toont wie ik ben" DBJ

30 maart 2018

13u02

Bron: Kameraki 0

Een van 's werelds populairste dj's, Martin Garrix, was gisteren in Antwerpen om de Armani-winkel op de Meir te openen. Hij is een van de gezichten van Italiaanse luxemerk. Wij waren erbij om hem te polsen naar zijn gevoel voor mode.