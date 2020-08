Martin Birch, producer van Deep Purple en Iron Maiden, overleden SDE

10 augustus 2020

21u29

Bron: BELGA 2 Muziek De Britse muziekproducer Martin Birch, bekend door zijn werk met rockgroepen als Deep Purple, Black Sabbath en Iron Maiden is zondag op zijn 71ste gestorven. Dat heeft muzikant David Coverdale zondag bekendgemaakt via Twitter. Over de doodsoorzaak gaf Coverdale geen details.

It is with a very heavy heart I’ve just had verified my very dear friend & producer Martin Birch has passed away...Martin was a huge part of my life...helping me from the first time we met through until Slide It In...Mt thoughts & prayers to his family, friends & fans...💔💔 pic.twitter.com/J4UyDiG9zR David Coverdale(@ davidcoverdale) link

“Met pijn in het hart heb ik zojuist gehoord dat mijn dierbare vriend Martin Birch is overleden”, liet Coverdale weten op Twitter. “Hij maakte een belangrijk deel uit van m’n leven. Hij hielp me vanaf het eerste moment waarop we elkaar ontmoetten.” Coverdale is zanger van Whitesnake waarmee Birch ook werkte, en ex-zanger van Deep Purple.

Martin Birch werd in 1948 in Surrey geboren. Hij maakte vooral furore in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Bekende producties van hem zijn ‘Deep Purple In Rock’ van Deep Purple waarin de song ‘Hard Lovin' Man’ aan de producer is opgedragen, ‘Long Live Rock 'n' Roll’ van Rainbow, ‘Heaven and Hell’ en ‘The Mob Rules’ van Black Sabbath en ‘The Number Of The Beast’ van Iron Maiden.

Voorts werkte Birch met de Purple spin-off Paice, Ashton & Lord, bassist Roger Glover van Deep Purple en ex-toetenist Jon Lord van diezelfde band, en Blue Oyster Cult. Birch had al in de sixties met Fleetwood Mac gewerkt. Ook Gary Moore, Jeff Beck en de vroegere Scorpions-gitarist Michael Schenker maakten gebruik van zijn diensten. Na het album ‘Fear Of The Dark’, zijn tiende productie voor Iron Maiden, trok Birch zich in 1992 terug uit de muziekwereld. Met Maiden heeft Birch elf jaar gewerkt.