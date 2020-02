Maroon 5 zegt sorry voor “ondermaatse” show in Chili SDE

29 februari 2020

10u21

Bron: Page Six 0 Muziek Frontman Adam Levine (40) van Maroon 5 heeft op zijn Instagram Stories zijn excuses aangeboden aan de bezoekers van het Viña del Mar Festival in Chili. De kwaliteit van de show was ondermaats, erkent Adam.

Het optreden werd donderdagavond live uitgezonden op de Chileense televisie en kwam Maroon 5 op flink wat kritiek te staan in het Zuid-Amerikaanse land. Zo begonnen de muzikanten ruim 15 minuten te laat aan hun set, en toonde Adam zich geïrriteerd toen het publiek probeerde mee te zingen. “Als je mijn job wil overnemen, doe gerust”, zou hij gezegd hebben.

Op zijn Instagram Stories biedt een duidelijk aangeslagen Adam Levine nu zijn excuses aan. Hij is zijn fans een verklaring schuldig, klinkt het. “Om heel eerlijk te zijn, er waren gisteren een paar dingen die me stoorden en ik liet toe dat ze me op de zenuwen werkten. Het had een invloed op hoe ik me gedroeg op het podium, en dat is onprofessioneel. Ik wil daar graag mijn excuses voor aanbieden. Daarna legt Adam uit dat het geluid in zijn oortje niet goed was, waarop hij slecht reageerde. "Als band spelen we heel wat shows en steeds proberen we ons uiterste best te doen. Als zich technische problemen voordoen, dan probeer ik te focussen op zingen. Daar worstelde ik gisteravond mee. Ik heb jullie laten zitten daar bied ik mijn excuses voor aan."

Adam verzekert de fans dat ze de rest van hun Zuid-Amerikaanse tournee wél alles zullen geven. “Gisteren hadden we niet onze beste avond. Ik kan alleen maar zeggen dat het me erg spijt”, eindigt hij zijn relaas.