Maroon 5 verzorgt prestigieuze halftime-show Super Bowl kv

14 januari 2019

00u51

De Amerikaanse popgroep Maroon 5 zal zondag 3 februari in Atlanta de halftime-show verzorgen tijdens de 53e Super Bowl. Dat nieuws lekte eind september al uit, maar werd nu pas bevestigd door de NFL. Wie de finale van het American Football-kampioenshap zal spelen, moet nog blijken uit de play-offs.

Vorig jaar trad Justin Timberlake op tijdens de pauze van de Super Bowl en bij dat genre sluit Maroon 5 aan. De groep rond frontman Adam Levine, jurylid bij de Amerikaanse versie van ‘The Voice’, scoorde hits met ‘This Love’, ‘She Will Be Loved’, ‘Moves like Jagger’ en ‘Girls like You’. Voor de halftime show nodigde de groep uit Los Angeles de rappers Big Boi en Travis Scott uit. Zij zijn thuis in Atlanta.

Het optreden tijdens de rust van de finale van het American football-seizoen is enorm prestigieus. In het verleden traden onder meer Lady Gaga, Coldplay, The Who, Bruce Springsteen, The Black Eyed Peas, Katy Perry, Bruno Mars, U2, Beyonce, Madonna, Michael Jackson en Paul McCartney op. In 2004 beleefde Janet Jackson (aan de zijde van Justin Timberlake) er haar fameuze "nipple gate”-affaire. Sindsdien wordt de show met enkele seconden vertraging uitgezonden. Het optreden van Prince in 2007, toen hij ‘Purple Rain’ te berde bracht tijdens een plensbui, wordt nog steeds gezien als het beste optreden ooit.