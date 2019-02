Maroon 5 brengt Super Bowl-show met Spongebob en een eigen nipplegate, maar kan toch weinig bekoren TK

04 februari 2019

Muziek U2, Mick Jagger, Coldplay, Beyoncé, Lady Gaga. Allemaal mochten ze in het verleden al de geroemde en beruchte halftime show van de Amerikaanse Super Bowl-finale opluisteren. Maroon 5, die dit jaar de honneurs mocht waarnemen, had dus grote schoenen om te vullen... en slaagde daar ook niet echt in, ondanks de hulp van Spongebob en een gospelkoor.

Het optreden van Maroon 5 was gisterenavond al een beetje gedoemd voor de aanvang van de Super Bowl-finale - het jaarlijkse hoogtepunt van het Amerikaanse footballseizoen. Waar artiesten als Prince, Beyoncé en Madonna er hun meest gevierde optredens gaven, lag de poprockband vooral zwaar onder vuur. Footballbond NFL had dit jaar de grootste moeite om een act te vinden. Grote sterren als Rihanna, Pink, Jay-Z en Cardi B bedankten voor de eens zo eervolle klus, die sinds het protest van Colin Kaepernick veel van zijn glorie verloren heeft. Uiteindelijk stemde Maroon 5 in, wat de bandleden flinke kritiek opleverde.

Frontman Adam Levine kon dus maar beter het optreden van zijn leven geven, maar critici omschrijven de show vooral als ‘lauw’ en ‘ongeïnspireerd’. Natuurlijk bracht Maroon 5 haar grootste hits ten gehore - waaronder ‘This Love’, ‘Sugar’ en ‘She Will Be Loved’ - die werden afgewisseld met rapstukjes van Travis Scott en Big Boi (van Outcast). Er was ook een cameo weggelegd voor Spongebob Squarepants (vraag ons niet waarom) én een gospelkoor, maar zelfs dat kon de boel niet redden. Toen Levine op het einde zijn hemd - dat volgens velen nogal op een gordijn leek - uittrok en zo voor zijn eigen Nipplegate zorgde - exact 15 jaar na Janet Jackson - was het dieptepunt bereikt. Ondanks de afgetrainde buikspieren en de vele tattoos werd er vooral brandhout gemaakt van de halftime show. Volgende keer hopelijk beter.

