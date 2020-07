Maroon 5-bassist Mickey Madden opgepakt voor huiselijk geweld JVA

01 juli 2020

10u25

De bassist van de Amerikaanse popband Maroon 5, Mickey Madden (41), is zaterdag opgepakt wegens beschuldigingen van huiselijk geweld. Madden werd opgepakt in zijn thuisstad Los Angeles en moet op 29 september voor de rechtbank verschijnen.

De politie in LA bevestigde dat Mickey Madden opgepakt werd ‘vanwege gewelddadige feiten bij een echtgenoot of samenwonende’. De muzikant is echter niet getrouwd, dus de identiteit van het slachtoffer en wat er precies gebeurd is, is momenteel nog een mysterie. Madden werd voorlopig vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 50.000 dollar (44.500 euro).

Mickey Madden is al jaren de basgitarist van Maroon 5, bekend van hits als ‘Memories’ en ‘Moves Like Jagger’. Een woordvoerder van de band liet weten dat zijn collega’s, waaronder frontman Adam Levine, diep geschokt zijn door dit ‘teleurstellende’ nieuws. “De band neemt dit heel serieus en zal de zaak verder bekijken zodra er meer duidelijkheid is”, klinkt het.

Het is niet de eerste keer dat de muzikant voor de rechtbank moet verschijnen. In 2016 werd de bassist al eens gearresteerd omdat hij harddrugs zoals cocaïne zou hebben verhandeld. Madden kwam er toen gemakkelijk van af met één dag werkstraf.