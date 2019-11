Mark Tijsmans gaat de muzikale toer op SDE

21 november 2019

07u40

Bron: NB 0 Muziek Twaalf jaar lang heeft hij niet meer solo gezongen, maar Mark Tijsmans (50) kruipt opnieuw op het podium met een muzikale show. Dat schrijft het Nieuwsblad.

“Ik start met een onemanshow waarin ik Nederlandstalige bewerkingen breng van internationale kleppers”, vertelt Mark Tijsmans. “Denk aan Laura Pausini, Elvis en Eros Ramazzotti. Ik word enkel begeleid door een drummer en een pianist, en tussen de nummers door zal ik wat onzin verkopen. Ik ben en blijf een acteur, humor is belangrijk.” En de acteur is ook van plan om de nummers op te nemen, vertelt hij. “We beginnen met eentje, dat we willen gebruiken om het project te promoten. Later volgt de rest.”

Het is al van het programma ‘Steracteur sterartiest’ uit 2007 geleden dat Tijsmans nog eens solo op het podium stond. Wel is hij bekend als acteur in tv, theater en musical en als schrijver van kinderboeken.

Info en boekingen: www.thienpont.be