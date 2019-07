Mark Ronson probeerde jarenlang samen te werken met Miley Cyrus SD

09 juli 2019

14u00

Bron: The Daily Telegraph 0 Muziek Vorig jaar kwam hun samenwerking ‘Nothing Breaks Like A Heart’ uit, maar Mark Ronson (43) moest daarvoor jarenlang smeken bij Miley Cyrus (26). De dj gebruikte zelfs andere artiesten om haar aandacht te trekken, al werkte ook dat trucje niet.

Mark Ronson vertelt in The Daily Telegraph dat hij al lang wilde samenwerken met Miley Cyrus, maar dat ze niet reageerde op zijn berichten. “Ik heb haar vier jaar lang gestalkt met berichtjes", bekent de producer. Maar omdat het aan de andere kant van de lijn stil bleef, bedacht hij een ander plannetje: “Ik wist dat ze van Tame Impala hield, dus wanneer Kevin (Parker, frontman van Tame Impala en goede vriend van Mark Ronson, red.) langskwam en we gingen samenwerken, probeerde ik hem te gebruiken als lokaas. Ik stuurde haar: ‘Hey, ik ben hier met Kevin Parker, als je wil langskomen ...’" Maar ook daarop reageerde Cyrus niet. Het was pas toen hij haar een fragmentje van ‘Nothing Breaks Like A Heart’ stuurde, dat ze inging op zijn berichten.