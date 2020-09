Marijn ‘Boma’ Devalck gaat jazz zingen: “Past bij de maturiteit van een carrière” SDE

01 september 2020

08u01

Bron: NB 0 Muziek We kennen hem vooral als Balthazar Boma uit ‘FC De Kampioenen', maar eigenlijk begon Marijn Devalck (69) z'n carrière als popidool Marino Falco. Nu corona z'n acteerbezigheden heeft stilgelegd, keert hij terug naar die eerste liefde: de muziek. Dat vertelt Devalck in Het Nieuwsblad.

Verwacht je dit keer echter niet aan popmuziek: Marijn Devalck gaat jazz zingen. “Dat past bij de maturiteit van een carrière", vertelt hij in Het Nieuwsblad. Samen met muzikanten Eric Melaerts, Patrick Deltentre en Trui Amerlinck bokst Devalck op dit moment een heus programma in elkaar. “Met Franse liedjes, zoals ‘Les feuilles mortes’, dat onder meer op het repertoire van Guy Montand stond. Op dit moment ben ik nog op zoek naar dat soort jazzy klassiekers, waarvan we er toch een twintigtal nodig zullen hebben.”

En het is wel degelijk de bedoeling dat de groep rond gaat trekken met de show, al kan dat nog even duren. “Ik ga eerst nog de drie concerten met Liliane Saint-Pierre inhalen die afgelopen maart niet konden doorgaan”, vertelt Devalck. “We zijn van plan twee voorstellingen op een namiddag te geven: telkens een optreden met de helft van het publiek. ‘Compagnons de la chanson’ wordt iets voor oktober en november, de jazz komt daarna. Uiteraard coronagewijs, waarmee ik bedoel dat we ons zullen richten op kleine zaaltjes met een beperkt publiek, eventueel zelfs huiskamers.”

