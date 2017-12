Mariah na playbackblunder toch weer met jaarwisseling op Times Square ANP/Tom Tates

Bron: AD 0 EPA Maria tijdens het optreden op Times Square eind 2016. Muziek De Amerikaanse superster Mariah Carey (47), die vorig jaar oud en nieuw-optreden op Times Square, treedt tijdens de jaarwisseling toch weer op op het beroemde plein in New York. Haar door de zender ABC uitgezonden show ging eind 2017 volledig de mist in, omdat het nachtegaaltje de geluidsband niet goed kon horen en vervolgens verkeerd playbackte. De Amerikaanse superster Mariah Carey (47), die vorig jaar flink blunderde tijdens een

Volgens het management van Carey, die haar optreden uiteindelijk liet stilleggen, heeft de zangeres geen moment geaarzeld om toch weer op Times Square te gaan staan. ABC zou hebben toegezegd dat er de productie dit jaar beter is geregeld en dat technische problemen met het geluid niet zullen voorkomen. De liveshow van vorig jaar werd door een miljoenenpubliek bekeken. Beelden van Mariah's playbackblunder gingen de hele wereld over en waren na het incident dagenlang het gesprek van de dag op sociale media.



Tijdens het gewraakte optreden was te zien dat Mariah al na haar opkomst lijkt te worstelen met het geluid. Terwijl de geluidsband al was ingestart - met daarop ook vocalen van de zangeres - playbackte de ster duidelijk zichtbaar niet. Sterker nog: ze hield haar lippen stijf op elkaar tijdens de eerste tonen van haar hit Emotions. ,,We hebben niet geoefend voor dit nummer", vertelde ze het publiek geïrriteerd. ,,We missen een deel van de stemmen. Zet alsjeblieft die monitors aan. Ik probeer hier mijn best te doen." Toen die oproep niets uithaalde, gaf ze het op. ,,Het is wat het is, ik laat gewoon het publiek zingen", aldus Carey.

Shit happens 😩 Have a happy and healthy new year everybody!🎉 Here's to making more headlines in 2017 😂 pic.twitter.com/0Td8se57jr Mariah Carey(@ MariahCarey) link

Kijkcijfers

Direct na het optreden circuleerde het gerucht dat zender ABC bewust had gerommeld met het geluid om de kijkcijfers op te krikken. ABC ontkende later dat sprake was van opzet en noemde de beschuldiging mesjogge. De zangeres zou, zo werd gesteld in Amerikaanse media, extreem divagedrag hebben vertoond door een uur voor het optreden niet mee te werken aan een soundcheck.

Onzin, zei Carey later. ,,Shit happens'', vertelde ze begin januari. Een vreemde reactie, stelde de goed ingevoerde Amerikaanse entertainmentsite daarop. De zangeres zou 'een inzinking nabij' zijn. Ze zou volledig stuk zitten na het mislukte aftelmoment en zich huilend in haar huis hebben opgesloten. Volgens de zender, zo verklaarde een woordvoerder later, had Mariah makkelijk 'normaal' kunnen zingen. ,,Er stonden acht versterkers op en rond het podium. De oortjes van Mariah haperden misschien iets, maar de muziek van de band was prima te horen. Als ze had gewild, had ze een prima show kunnen neerzetten.''