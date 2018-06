Mariah Carey zingt ‘All I Want for Christmas Is You’ op 14 december in Vorst Aan die ene kersthit verdient ze nog altijd 2 miljoen per jaar Redactie

05 juni 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Muziek Schrijf een aanstekelijke kerstsingle en de kans is groot dat je nooit meer hoeft te werken. Vraag dat maar aan Mariah Carey (48), die 24 jaar na de release van ‘All I Want For Christmas Is You’ er jaarlijks nog meer dan 2 miljoen euro aan verdient. Toch denkt de ­popdiva nog lang niet aan haar ­pensioen, en komt ze eind dit jaar met een kersttournee naar Europa. "Kerstmis is voor mij de belangrijkste dag van het jaar", kirt ze.

Er zat wat vertraging op, maar Mariah Carey komt dit najaar opnieuw naar België. Twee jaar geleden annuleerde ze nog een concert in ons land in de nasleep van de aanslagen in Brussel. Ze vreesde een potentieel doelwit voor terroristen te zijn, en het luchtverkeer was zodanig ­verstoord dat de kans bestond dat ze niet op tijd op de volgende bestemming zou geraken. ­Careys laatste echte bezoekje dateert inmiddels van Valentijnsdag 2000. Toen kostte een ticket nog 1.800 Belgische frank en trakteerde de diva het Sportpaleis op een zeer middelmatig ­concert.

Maar op 14 december staat ze dus in Vorst Nationaal met haar ‘All I Want For ­Christmas Is You’-tournee, en ze is er helemaal klaar voor. "Ik ben dol op de feestdagen, en ik wil niets liever dan dat iedereen die naar mijn show komt kijken met een uitgelaten gevoel weer naar huis gaat", zegt de ‘Queen of ­Christmas’ tijdens ons interview in Beverly Hills.

Pruillipje

Buiten is het 25 graden, maar het Viceroy ­L’Ermitage Hotel in L.A. heeft voor de gelegenheid al de open haard aangestoken en de kerstverlichting opgehangen. Een betere plek voor onze ontmoeting valt nauwelijks te bedenken, en dat is ook Mariahs zoontje Moroccan (7) niet ontgaan. "Mama, waarom heb je me niet verteld dat je vandaag bij de Kerstman bent?", roept hij ontgoocheld wanneer hij zijn mama via Face­Time voor een kerstboom ziet zitten.

Hoewel Mariah piekfijn in haar glitterjurk zit te blinken, is de sfeer snel zoek wanneer haar zoon zijn ­beste pruillipje bovenhaalt. "Mijn moederhart breekt. Hij denkt dat ik zonder hem iets leuks ben gaan doen. Ik heb dus snel een smoesje verzonnen." Zowel Moroccan als tweelingzusje Monroe staan te popelen om over een halfjaar op tournee te gaan. "Mijn kinderen vroegen me onlangs wanneer ze weer de tourbus op mochten. Ze doen niets liever dan met mama op reis gaan. Ze hebben al de hele wereld gezien, en hebben ook al veel dingen gedaan die ‘normale’ leeftijdsgenootjes misschien nooit zullen meemaken. Maar het ­blijven ook maar gewone kinderen."

Fruitcadeautjes

Carey beseft dat haar kroost geluk heeft, en dus blijft ze er bij hen op ­hameren dat ze dankbaar moeten zijn. "Moroccan en Monroe stellen elk jaar hun verlang­lijstjes op, en die brengt de Kerstman dan op een zo discreet ­mogelijke manier in orde. (lacht) Toch probeer ik hen ­duidelijk te maken dat ze niet altijd ­alles zomaar kunnen ­eisen. Ik wil dat ze beseffen dat ze het thuis heel goed hebben, en dat bijvoorbeeld niet alle kindjes hun eigen iPad hebben. Die van mij komen uiteraard niks tekort, maar ik zou graag willen dat ze de waarde van geld kennen."

Die instelling heeft ze naar eigen zeggen aan haar ­moeder Patricia, een opera­zangeres, te danken. "We hadden het vroeger thuis niet al te breed, maar mama deed er wel elk jaar alles aan om me een onvergetelijke kerst te bezorgen. Zo ­pakte ze soms stukjes fruit in zodat ze me toch een geschenkje kon geven. Daarna gingen we van deur tot deur om kerstliedjes te zingen en rondde ze de avond af door piano te spelen voor haar beste vriendinnen en mij. Het was de mooiste tijd van mijn leven."

En ook nu zorgt Carey er nog steeds voor dat haar agenda op kerstdag leeg is. "Ik heb er een regel van ­gemaakt dat er met Kerstmis zelf niet ­opgetreden wordt. Dat is de belangrijkste dag van het jaar voor mij." De popdiva geeft in december in amper twee weken tijd liefst tien concerten in acht Europese landen. "De grootste uitdaging van zo’n drukke tournee is dat ik mezelf niet te veel op mijn werk stort. Want ik wil ook gewoon met volle teugen van de feestdagen genieten."

Waar ze het meest naar uitkijkt? Daar hoeft ­Carey niet lang over na te denken. "Om opnieuw ‘All I Want For Christmas Is You’ te mogen ­zingen", klinkt het enthousiast. Dat is niet zo verrassend als je weet hoe lucratief die fameuze kersthit wel niet is: het nummer bracht haar in 24 jaar tijd al meer dan 50 miljoen euro aan royalty’s op. Je zou voor minder je eigen ­platen grijs draaien. Voor wie zich afvraagt wat er tijdens de feestdagen ten huize ­Carey uit de boxen galmt: "Mijn kerst­playlist is — tot grote ergernis van mijn vrienden en familie — al jarenlang hetzelfde. Thuis is er dan ook één regel, en dat is dat ik tot en met 28 december de toestemming heb om onbekrompen mijn favoriete kerstmuziek te spelen." En nee, haar favoriete nummer is niet van eigen kweek, het is ‘The Christmas Song’ van Nat King Cole.

Hechte familie

Carey maakte onlangs nog bekend dat ze aan een bipolaire stoornis lijdt, maar vandaag doet alles uitschijnen dat het leven haar opnieuw toelacht. De ster werkt momenteel aan nieuwe nummers én ze is al een tijdje gelukkig met de 33-jarige choreograaf Bryan Tanaka. Bovendien houdt ze er ook met Nick Cannon, de vader van haar kinderen met wie ze zes jaar getrouwd was, een goede band op na. "Nick en ik komen gelukkig nog steeds overeen, en dat maakt ­

co-ouderschap zo veel gemakkelijker. Hij is een uitstekende vader. We vinden het belangrijk dat onze kinderen voelen dat we een hechte familie zijn, ook al zijn we niet meer samen."

De ticketverkoop voor Mariah Careys concert op 14 december in Vorst Nationaal start op vrijdag 8 juni om 10 uur via livenation.be