Mariah Carey ook volgend jaar in Las Vegas

28 augustus 2018

09u56

Bron: ANP 0 Muziek Mariah Carey (48) staat ook volgend jaar op het podium in Las Vegas met haar eigen show The Butterfly Returns. Maandag kondigde de zangeres op Twitter aan dat ze in februari vijf shows geeft in The Colloseum, het theater van het beroemde casino Caesars Palace in Las Vegas.

Haar show The Butterfly Returns begon er op 5 juli en zou tot en met 10 september duren. Vrijdag 31 augustus begint de kaartverkoop voor de extra shows. Mariah is vanaf 16 oktober op tournee in Azië. Vanaf 1 december gaat ze op tournee in Europa met haar kerstshow All I Want For Christmas Is You. Ook België staat dit jaar op de affiche. De zangeres staat op 14 december in Vorst Nationaal.

Aan People vertelt Mariah Carey dat ze aan een nieuw album werkt. "Een deel van het album wordt luchtig en leuk. En voor sommige liedjes ga ik echt diep qua zangtekst. Het is een mooie dwarsdoorsnede van dingen", zegt de zangeres over de release. Het aankomende album wordt de opvolger van Me. I Am Mariah... The Elusive Chanteuse dat ze in 2014 uitbracht.