Mariah Carey krijgt plaats in Songwriters Hall of Fame

16 januari 2020

16u58

Bron: ANP 1 Muziek Mariah Carey, die onder meer het meest herkenbare kerstnummer schreef, is geëerd als songwriter. Ze is opgenomen in de Songwriters Hall of Fame, heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt.

Carey heeft tijdens haar carrière negentien nummer 1-hits in Amerika geschreven. Presentator Anthony Mason prees haar ‘bereik van vijf octaven’ en natuurlijk haar schrijftalent in ‘All I Want For Christmas Is You’, dat afgelopen kerstperiode eindelijk op nummer 1 in de hitlijsten terechtkwam. “Ik kan het niet geloven... De Songwriters Hall of Fame!”, schreef Mimi op Twitter. “Dit is echt een van de grootste onderscheidingen van mijn carrière. Ik ben zo trots en dat ik naast legendarische liedjesschrijvers terechtkom - zij die al eerder werden opgenomen, en natuurlijk de geweldige nieuwelingen dit jaar!”

Ook de Isley Brothers, bekend van Shout, en superduo Eurythmics van Sweet Dreams (Are Made of This) werden opgenomen in de Hall of Fame. Daarnaast kreeg Pharrell Williams een plekje samen met Chad Hugo als duo The Neptunes.

I can't believe it... The SONGWRITERS HALL OF FAME!!!! 😱🤯 This is truly one of the greatest honors of my career. I'm so proud and humbled to be in the company of such legendary songwriters - both previously inducted as well as the incredible class of 2020! 🙏🦋 @SongwritersHOF pic.twitter.com/Pi4R7yrRYD Mariah Carey(@ MariahCarey) link