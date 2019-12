Mariah Carey eerste artiest met nummer 1-hit in vier decennia, dankzij onverslaanbaar kerstliedje MVO

31 december 2019

08u13

Bron: ANP 0 Muziek Mariah Carey is de eerste artiest ooit die een nummer 1-hit scoorde in elk van de afgelopen vier decennia. De zangeres versloeg daarmee topartiesten als Michael Jackson, Madonna, Elton John, Janet Jackson, Stevie Wonder, Britney Spears, Christina Aguilera and Usher, die allemaal in drie decennia bovenaan de lijst hebben gestaan.

De 49-jarige zangeres behaalde haar nummer 1-hits in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Ze stond bovenaan de hitlijst in de jaren 90, de jaren nul, de jaren tien en - zo is nu al bekend - ook in de jaren 20. In totaal 19 scoorde ze 19 nummer-1 hits.

Met de heropleving van het iconische nummer ‘All I Want For Christmas Is You’ uit 1994 scoorde Mariah voor het eerst een nummer 1-hit in de Billboard Hot 100. Ook in de eerste week van het nieuwe jaar voert ze met haar kerstklassieker de lijst aan, meldt Billboard, en zo weet de Grammy-winnares alle records te verbreken.