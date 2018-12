Marcus Miller ontdekte Selah Sue: “Ik dacht dat ze van de Caraïben kwam” TK

Selah Sue bracht levende legende Marcus Miller mee naar de studio van ‘Van Gils & Gasten’. Ze vertelden er over hun bijzondere muzikale samenwerking. Het is Miller die Selah Sue ontdekte: “Ik hoorde Raggamuffin en ik vroeg mij af of deze zangeres afkomstig was van de Caraïben”. Selah Sue heeft in Marcus Miller iemand gevonden die haar uitdaagt om op het podium: “Als ik met hem op het podium sta, heb ik zin om echt uit te blinken”.

Selah Sue deed ook nog een bijzondere aankondiging: naar aanleiding van Music For Life speelt ze op 22/12 een concert in de studio van ‘Van Gils & Gasten’ ten voordele van ‘Te Gek’. Mensen die er graag bij willen zijn, kunnen ‘Selah’ sms’en naar 4342, een onschuldige kinderhand zal dan bepalen wie er wordt uitgenodigd voor dit intiem concert.