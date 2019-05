Marco Borsato scoort dancehit met Armin Van Buuren: "Wie weet straks samen op Tomorrowland" Jolien Boeckx

23 mei 2019

00u00 20 Muziek De ene is een krak in zeemzoete meezingers, de andere in dancemuziek. En toch blijkt een huwelijk tussen Marco Borsato (52) en Armin Van Buuren (42) een gigantisch succes. Hun eerste nummer samen, 'Hoe het danst', scoorde na drie dagen al een miljoen streams. “Dat heb ik in mijn 29-jarige carrière nog niet meegemaakt”, zegt Marco. Misschien krijgt dit succesverhaal zelfs een apotheose op Tomorrowland. “Moest Armin me mee op podium vragen? Diréct!”

Je zou het hen niet meteen aangeven, maar de twee zijn al jaren goed bevriend. "Onze stijlen mogen dan wel zo verschillend zijn, als ik in een club ben, wil ik ook gewoon dansen, hoor", lacht Marco. "En als ik die hits van Armin hoor, kunnen mijn voeten niet blijven stilstaan." Hij is dan ook graag aanwezig op Armins livesets. "Ik vlieg soms met hem mee, waar ter wereld hij ook moet optreden", zegt hij. “Vijf keer tot beste dj ter wereld uitgeroepen worden? Dat heeft nog niemand Armin nagedaan. Hij is van alle generaties. Dertigers en veertigers houden van hem, maar mijn kids - begin twintigers - vinden hem ook helemaal de bom.” En Armin? Die heeft dan weer alle Borsato-cd's in zijn kast staan. "Vooral van Marco's zwijmelliedjes hou ik enorm. Dat zijn nummers die over veertig jaar nog evenveel kracht uitstralen”, zegt de Nederlandse dj, die zich zelf nog nooit aan een Nederlandstalig nummer waagde. "En ik heb nog geen nummer gezongen op dancebeats. Dus dat was voor ons allebei een uitdaging", vertelt Marco.

Davina Michelle

Voor het nummer doken de vrienden samen de studio in met John Ewbank, de songwriter en producer van Borsato. Armin werkte eerder al met hem samen voor zijn grootste hit 'This Is What It Feels Like'. Voor de hoge noten haalden Marco en Armin er de Nederlandse zangeres Davina Michelle - die met 'Duurt te lang' ook op onze radio gedraaid wordt - bij. "Bij ons is Davina de hotste zangeres van het moment", zegt Marco.

Binnen de drie dagen scoorde 'Hoe het danst' liefst één miljoen streams op Spotify en ondertussen - twee weken na de release - haalde het er al meer dan 4,5 miljoen. "Ik heb zoiets de voorbije 29 jaar nog niet meegemaakt. Dit is echt uitzonderlijk", zegt Marco. "Mensen zingen het nummer na op sociale media, ze maken er zelfs karaokeversies van of doen er gekke dansjes bij. En zelfs op de schoolpleinen draaien ze het: fantastisch!"

15 kilo lichter

Eén ding is zeker: 'Hoe het danst' is een zomers dansnummer dat niet zou misstaan op Tomorrowland. Of we Marco daar dan ook gaan zien deze zomer? "(lacht) Nou, dat weet ik niet", zegt hij. "Maar ik heb mijn tickets voor Tomorrowland wel al, hoor. Ik hou van dat grote spektakel." Dus mocht Armin zijn goede vriend mee achter de dj-booth roepen? "Ik zeg niet nee dan", lacht hij. "Ik sta bij Armin in het krijt, want hij maakt zich speciaal twee weken vrij voor mij, als gastartiest bij mijn optredens in De Kuip."

In dat Rotterdamse stadion - de thuisbasis van voetbalploeg Feyenoord - begint Marco op 29 mei aan 5 concerten. Het is vijftien jaar geleden dat hij daar nog stond. "Ik ben wel ouder geworden, maar ik voel me fysiek zoals toen. Ik ben in anderhalve maand vijftien kilo kwijtgespeeld door veel te sporten, op mijn eten te letten en dat goed glas wijn te laten staan. (lacht) Ik voel me top!"