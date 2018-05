Marco Borsato komt voor de 53ste keer 'thuis' in het Sportpaleis: "Mijn liefde voor Vlaanderen is en blijft oneindig groot" Jolien Boeckx

17 mei 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Muziek Met drie volle Sportpaleizen deze week behoren zijn beroerte en financiële kater van enkele jaren terug voorgoed tot het verleden. Marco Borsato (51) voelt zich in Vlaanderen meer dan ‘Thuis’ — een knipoog naar zijn album en tournee — en spaarde kosten noch moeite voor zijn show. «Mijn liefde voor Vlaanderen is oneindig, dit is écht thuiskomen. »

«Het is niet heel groot. Maar ik heb niet meer nodig dan dit. De plek die ik ken. Oh wat is het fijn om weer thuis te zijn», zong onze charmantste noorderbuur gisteren in zijn eerste uitverkochte Sportpaleis. Morgen en zaterdag volgen er nog twee. In zijn 28 jaar lange carrière stond Marco Borsato al liefst 50 keer in de Antwerpse muziektempel. Na deze week staat de teller dus op 53. «Ondertussen ken ik elk hoekje hier, ik voel mij volledig thuis in het Sportpaleis. Het zou maar gek zijn mocht dat nog niet het geval zijn», lacht hij tijdens ons interview vooraf. Borsato’s eerste keer als soloartiest herinnert hij zich alsof het gisteren was. Vlak na zijn eerste succes met ‘Dromen zijn bedrog’ in 1994. «Voordien had ik al 22 keer opgetreden in het Sportpaleis met ‘Night of the Proms’, en het verlangen groeide om er ooit alleen te mogen staan. Weet je, alle groten der aarde hebben hier opgetreden, da’s fantastisch. Eens ik hier dan stond, is de liefde voor Vlaanderen begonnen — en die is nooit opgehouden. Maar pas op, Vlaanderen veroveren was helemaal niet makkelijk. Ik heb er heel veel energie in gestoken om van een handdruk een omhelzing te maken», vertelt hij. Maar dat is al lang geleden, getuigen de 55.000 fans die deze week speciaal voor hem naar Antwerpen rijden. «Het klinkt cliché, maar ik kom hier echt thuis. Ik ben ontzettend gelukkig», glundert hij.

Het startschot voor die drie thuismatchen gaf hij gisteravond — en met succes. Marco begon zijn ‘Thuis’-tournee al in november in Nederland — met lovende kritieken alom — maar voor zijn Vlaamse fans deed hij er nog een schepje bovenop. Met dertien muzikanten op de bühne en achter hen een imposante ledwall, waar een ‘levensboek’ te zien was. En met vuurwerk op het podium. De zanger liet zelfs speciaal een jasje ontwerpen met ‘Antwerpen’ op de rug. «Om wat kracht bij te zetten», klinkt het met z’n charmantste glimlach. Een klein detail, maar door z’n toeschouwers meer dan gesmaakt. Geen enkel zitje in de tribune was bezet, want zodra Borsato begon te zingen, stond het Sportpaleis recht — tweeënhalf uur aan een stuk, zonder pauze. «Kosten noch moeite hebben we gespaard, we wilden álles uit de kast halen.» Dat was eraan te zien ook. Op z'n Dimitri Vegas & Like Mike's haalde hij zelfs de rookkanonnen boven én bijhorende danseressen om massa het Sportpaleis in te blazen. Het resultaat van zijn show is samen te vatten als uitbundig en intiem tegelijk. Soms voelde zijn show zelfs aan als een huiskamerconcert, wanneer hij vooraan op een krukje ‘Dochters’ zong in een bijna volledig donkere zaal.

Marco vliegt

Uit zijn nieuwste album hoorden we de titelsong ‘Thuis’, maar ook ‘Wat doe je met me’ en ‘Wakker’. Aangevuld met zijn grootste hits, natuurlijk: ‘Rood’, ‘Ik leef niet meer voor jou’, ‘Afscheid nemen bestaat niet’, ‘Binnen’ en ‘Zij’ — «speciaal voor Vlaanderen op de playlist gezet omdat dit nummer hier zo leeft». Meteen ook een goede reden om de lucht in te gaan en over bijna 19.000 hoofden te vliegen. Wanneer hij de klassieker ‘Waarheid’ inzet, zingt het hele Sportpaleis van begin tot eind mee — heel pakkend. En dan komt ‘Dromen zijn bedrog’: «Dankzij dit liedje mocht ik na de eerste keer 24 jaar geleden altijd blijven terugkomen.» Alweer een kippenvelmoment. Marco had ook twee gasten bij, de Nederlandse singer-songwriter Elske De Wall en het Noorse popduo Nico & Vinz, wonende in de VS en bekend van de hit 'Am I Wrong'. «Elske is hier nog niet zo bekend, maar echt de moeite om te leren kennen. Nico & Vinz ken ik zelfs dankzij mijn kinderen.» In het publiek spotten we ook bekend volk, zoals Kim Clijsters en Valerie De Booser. «Vlaamse vrienden heb ik ondertussen ook na al die jaren. Ik heb nog tegen Koen Wauters gezegd dat ik goed voor zijn vrouwtje zal zorgen. (lacht)»

Alle ogen op de toekomst

Het is overduidelijk: Marco Borsato claimt het podium weer na alle ellende die hij de voorbije jaren te verduren kreeg. In 2009 ging het bedrijf waar hij mede-eigenaar van was, The Entertainment Group (TEG), failliet. De zanger kwam in een financiële put terecht. En in januari 2014 werd hij geveld door een beroerte. «Ik ben een rasechte optimist. Ik ga altijd in het licht staan, in plaats van in de schaduw. Iets wat mijn moeder me als kind heeft geleerd. En dat heeft mij door die moeilijke periode gesleurd. Ik ben helemaal één geworden met mijn muziek, en geniet nu nog meer van mijn publiek.» En zij van hem, dat is zeker.