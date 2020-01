Marco Borsato heeft burn-out: "Ik heb tijd nodig om mezelf weer op te laden” SDE

09 januari 2020

14u07

Bron: ANP 36 Muziek Marco Borsato (53) zal voor onbepaalde tijd van het toneel verdwijnen. Dat meldt het Nederlandse Mojo Concerts. Volgens de concertorganisator hebben de vele jaren presteren onder hoge druk zijn tol geëist.

In een mededeling heeft Marco Borsato zelf op het nieuws gereageerd. “Wat ik doe is mijn lust en mijn leven maar ik merk nu dat ik er echt doorheen zit”, klinkt het. “Dat de energie weg is en dat ik met een burn-out te maken heb. De impact van alles wat er de laatste jaren is gebeurd, heb ik toch niet in zijn geheel verwerkt. Ik heb langere tijd nodig om me weer helemaal op te laden voordat ik er weer vol voor kan gaan.”

Volgens Mojo heeft de zanger “na een lange, zeer intensieve periode met vele hoogte- maar helaas ook dieptepunten” een pauze nodig om uit te rusten en te werken aan zijn herstel. Zijn “bomvolle” agenda is leeggemaakt. “Hij was bezig met nieuwe muziek en nieuwe concerten, dat staat even on hold. Dat geldt ook voor ‘The Voice’”, zegt een woordvoerster. Borsato en zijn familie willen verder geen commentaar geven op het bericht.

Beroerte

Waarover de Nederlandse zanger het precies heeft, is niet helemaal duidelijk. Hoewel hij de laatste jaren meerdere professionele successen scoorde - onder meer met de hit ‘Hoe het danst’ - kwam hij op privé-vlak ook in woeliger water terecht. Zo kreeg hij in 2014 een lichte beroerte. “Mijn oog trilde een beetje en ik dacht: ach, ik heb niet ontbeten en misschien ook wel niet geluncht", vertelde hij daar later over in de podcast ‘30 Minuten Rauw’. “Mijn zicht viel een beetje weg. Dus ik dacht als ik wat suiker neem, dan gaat het goed.”

Maar niets was minder waar. “Ik ontdekte bij toeval dat als ik één oog bedekte, dan zag ik helder. Iets in mijn hoofd maakte van die twee plaatjes niet één plaatje meer.” Marco, die die avond in de concertzaal Ahoy moest optreden, besloot dus toch maar naar het ziekenhuis te rijden. Het verdicht? Een TIA: een tijdelijk verminderde bloedtoevoer in de slagaderen van de hersenen, ook wel gezien als een lichte beroerte. In eerste instantie wilde hij niet in het ziekenhuis blijven. “Er staan in Ahoy tienduizend mensen en daar kan ik niet zomaar even niet zijn, zei ik.” Maar hij verloor zijn zicht voor hij kon vertrekken. “Dus de dokter zei: bij deze bent u opgenomen.”

Gelukkig is Marco ondertussen volledig hersteld, en loopt hij evenveel risico op een nieuwe TIA als de rest van de samenleving. “Maar het is wel een waarschuwing geweest”, geeft hij toe. “Ik besefte: als dit langer had geduurd, of als het iets met mijn spraak was geweest, dan was het klaar geweest. Dat ik nog altijd liedjes kan maken, zie ik als een cadeau.”

Affaire

Aan het einde van 2019 lekte uit dat hij een affaire had met pianiste Iris Hond. De relatie zou volgens bronnen zo’n tien jaar geduurd hebben en pas eerder dat jaar geëindigd zijn, al ontkennen beide partijen dat met klem. Het betekende in ieder geval geen bom onder zijn huwelijk met Leontine. De twee zijn nog steeds samen. Marco gaf op Instagram een korte verklaring. “Er is inderdaad sprake van een vriendschap geweest, die verder ging dan ik had voorzien. Deze situatie was echter van zeer korte duur. Leontine en ik zijn onszelf en elkaar in die tijd weliswaar soms even kwijt geweest, maar gelukkig zijn wij elkaar nooit echt verloren. Het besef hoeveel wij van elkaar houden en het kritisch naar onszelf blijven kijken heeft ons, na een huwelijk van inmiddels 22 jaar, sterker gemaakt dan ooit”, luidde het statement.

Volgens Marco, zo schreef de hitzanger op Instagram bij een foto waarop hij en Leontine stralen en knuffelen, heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken dat het faillissement van zijn productiemaatschappij The Entertainment Group destijds niet alleen zakelijk was maar ook persoonlijk een zware wissel trok op zijn privéleven. De zanger stelde echter ook dat alles ondertussen weer koek en ei is.

Concertdata

Hoe lang Marco afwezig zal zijn, is niet bekend. Op zijn website staan geen concertdata meer ingepland.